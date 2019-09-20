Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 5 раз

20 сентября 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 30 миллионов манатов со сроком обращения 84 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение почти в пять раз – 10 инвесторов подали 14 заявок в ценовом диапазоне от 97,8314 маната (9,5 процента) до 98,6195 маната (шесть процентов) на 147миллионов 592 тысячи манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,6111 маната (6,04 процента), средневзвешенная цена – также 98,6127 маната (6,03 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 30 миллионов манатов.

Срок погашения нот –16 декабря 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.
Официальный курс на 20 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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