Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 сентября 1,7 23 сентября 1,7 17 сентября 1,7 24 сентября 1,7 18 сентября 1,7 25 сентября 1,7 19 сентября 1,7 26 сентября 1,7 20 сентября 1,7 27 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0171 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8664 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 16 сентября 1,8825 23 сентября 1,8739 17 сентября 1,8722 24 сентября 1,8684 18 сентября 1,8811 25 сентября 1,8692 19 сентября 1,8766 26 сентября 1,8635 20 сентября 1,8799 27 сентября 1,8568 Средний курс за неделю 1,8785 Средний курс за неделю 1,8664

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 сентября 0,0266 23 сентября 0,0266 17 сентября 0,0266 24 сентября 0,0266 18 сентября 0,0264 25 сентября 0,0266 19 сентября 0,0264 26 сентября 0,0265 20 сентября 0,0265 27 сентября 0,0264 Средний курс за неделю 0,0265 Средний курс за неделю 0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2982 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 16 сентября 0,2964 23 сентября 0,2962 17 сентября 0,2967 24 сентября 0,2975 18 сентября 0,2982 25 сентября 0,2984 19 сентября 0,2990 26 сентября 0,2997 20 сентября 0,2973 27 сентября 0,2994 Средний курс за неделю 0,2975 Средний курс за неделю 0,2982

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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