Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 сентября
|
1,7
|
23 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
24 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0171 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8664 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 сентября
|
1,8825
|
23 сентября
|
1,8739
|
17 сентября
|
1,8722
|
24 сентября
|
1,8684
|
18 сентября
|
1,8811
|
25 сентября
|
1,8692
|
19 сентября
|
1,8766
|
26 сентября
|
1,8635
|
20 сентября
|
1,8799
|
27 сентября
|
1,8568
|
Средний курс за неделю
|
1,8785
|
Средний курс за неделю
|
1,8664
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 сентября
|
0,0266
|
23 сентября
|
0,0266
|
17 сентября
|
0,0266
|
24 сентября
|
0,0266
|
18 сентября
|
0,0264
|
25 сентября
|
0,0266
|
19 сентября
|
0,0264
|
26 сентября
|
0,0265
|
20 сентября
|
0,0265
|
27 сентября
|
0,0264
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2982 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 сентября
|
0,2964
|
23 сентября
|
0,2962
|
17 сентября
|
0,2967
|
24 сентября
|
0,2975
|
18 сентября
|
0,2982
|
25 сентября
|
0,2984
|
19 сентября
|
0,2990
|
26 сентября
|
0,2997
|
20 сентября
|
0,2973
|
27 сентября
|
0,2994
|
Средний курс за неделю
|
0,2975
|
Средний курс за неделю
|
0,2982
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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