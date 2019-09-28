Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

28 сентября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 сентября

1,7

23 сентября

1,7

17 сентября

1,7

24 сентября

1,7

18 сентября

1,7

25 сентября

1,7

19 сентября

1,7

26 сентября

1,7

20 сентября

1,7

27 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0171 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8664 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

16 сентября

1,8825

23 сентября

1,8739

17 сентября

1,8722

24 сентября

1,8684

18 сентября

1,8811

25 сентября

1,8692

19 сентября

1,8766

26 сентября

1,8635

20 сентября

1,8799

27 сентября

1,8568

Средний курс за неделю

1,8785

Средний курс за неделю

1,8664

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0265 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 сентября

0,0266

23 сентября

0,0266

17 сентября

0,0266

24 сентября

0,0266

18 сентября

0,0264

25 сентября

0,0266

19 сентября

0,0264

26 сентября

0,0265

20 сентября

0,0265

27 сентября

0,0264

Средний курс за неделю

0,0265

Средний курс за неделю

0,0265

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2982 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 сентября

0,2964

23 сентября

0,2962

17 сентября

0,2967

24 сентября

0,2975

18 сентября

0,2982

25 сентября

0,2984

19 сентября

0,2990

26 сентября

0,2997

20 сентября

0,2973

27 сентября

0,2994

Средний курс за неделю

0,2975

Средний курс за неделю

0,2982

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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