В Иране подорожали 19 валют

БАКУ/Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал официальный курс иностранных валют на второе октября.

Согласно курсу валют, обнародованных Центробанком, 19 из них подорожали, а 17 подешевели.

Согласно информации, 1 доллар США составляет 42 тысячи риалов, а 1 Евро - 45 917 риалов.

Валюты Иранский риал Доллары США USD 42,000 Британский фунт GBP 51,583 Швейцарский франк CHF 42,275 Шведская крона SEK 4,258 Норвежская крона NOK 4,602 Датская крона DKK 6,151 Индийская рупия INR 591 Дирхем ОАЭ AED 11,437 Кувейтский динар KWD 137,939 100 пакистанских рупий PKR 26,852 100 японских йен JPY 38,945 Гонконгский доллар HKD 5,357 Оманский риал OMR 109,236 Канадский доллар CAD 31,780 Новозеландский доллар NZD 26,249 Южноафриканский ранд ZAR 2,742 Турецкая лира TRY 7,347 Российский рубль RUB 644 Катарский риал QAR 11,539 100 иракских динаров IQD 3,532 Сирийская лира SYP 82 Австралийский доллар AUD 28,194 Саудовский риал SAR 11,201 Бахрейнский динар BHD 111,704 Сингапурский доллар SGD 30,326 100 бангладешских так BDT 49,877 10 шри-ланкийских рупий LKR 2,311 Мьянманский кьят MMK 28 100 непальских рупий NPR 36,749 Ливийский динар LYD 29,746 Китайский юань CNY 5,876 100 тайских батов THB 137,020 Малайзийский ринггит MYR 10,022 1000 южнокорейских вон KRW 34,884 Иорданский динар JOD 59,240 Евро EUR 45,917 100 казахских тенге KZT 10,841 Грузинский лари GEL 14,096 1000 индонезийских рупий IDR 2,960 Афганский афгани AFN 539 Белорусский рубль BYN 20,168 Азербайджанский манат AZN 24,755 100 филиппинских песо PHP 80,889 Таджикский сомони TJS 4,334 Венесуэльский боливар VEF 4,206 Туркменский манат TMT 12,001

Отметим, что по официальному курсу в Иране, в страну можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA. Согласно этой системе, курс евро составляет 126 208 риалов, а курс доллара - 113 973 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе цена одного евро составляет 119 861 риал, а одного доллара - 108 517 риалов.

На «черном» рынке Ирана 1 доллар США стоит 113-116 тысяч риалов, 1 евро - 125-128 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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