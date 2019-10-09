Kapital Bank выпустил новый кредитный продукт

9 октября 2019 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - OAO Kapital Bank выпустил новый продукт "Потребительский кредит наличными", cообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно информации, новый кредит дается на сумму от 300 до 20 тысяч манатов на срок от трех до 48 месяцев.

Годовая процентная ставка нового продукта начинается с 19 процентов,

Требования "Потребительского кредита наличными" следующие: Лицо в возрасте от 18 до 70 лет, берущее кредит, должно иметь официальный доход, с минимальным стажем на последнем рабочем месте три месяца. На пенсионеров данное требование не распространяется. Также, в определенных случаях может потребоваться наличие поручителя.

При получении кредита необходимо иметь при себе удостоверение личности или удостоверение военнослужащего.

Кредит может выдаваться лицам, уже получившим кредиты в других банках.

Заявку на получение кредита можно оставить в режиме онлайн на сайте банка.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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