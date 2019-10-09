Kapital Bank выпустил новый кредитный продукт

БАКУ /Trend/ - OAO Kapital Bank выпустил новый продукт "Потребительский кредит наличными", cообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно информации, новый кредит дается на сумму от 300 до 20 тысяч манатов на срок от трех до 48 месяцев.
Годовая процентная ставка нового продукта начинается с 19 процентов,
Требования "Потребительского кредита наличными" следующие: Лицо в возрасте от 18 до 70 лет, берущее кредит, должно иметь официальный доход, с минимальным стажем на последнем рабочем месте три месяца. На пенсионеров данное требование не распространяется. Также, в определенных случаях может потребоваться наличие поручителя.
При получении кредита необходимо иметь при себе удостоверение личности или удостоверение военнослужащего.
Кредит может выдаваться лицам, уже получившим кредиты в других банках.
Заявку на получение кредита можно оставить в режиме онлайн на сайте банка.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili
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