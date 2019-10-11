PASHA Bank предложил для предпринимателей онлайн-заказ POS-терминалов

11 октября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - PASHA Bank предлагает для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли, общественного питания и других секторах обслуживания, уникальную возможность оформить заказ POS-терминала и всей соответствующей документации в режиме онлайн передает в пятницу Trend, со ссылкой на банк.

Если ранее для приобретения POS-терминала предпринимателю было необходимо посетить филиал Банка, потратив при этом определенное количество времени на оформление и подпись всех документов, то в настоящее время процесс проходит без физического присутствия клиента. Оформление заказа завершается всего в течение нескольких дней, по прошествии которых клиент приобретает POS-терминал.

Наряду с оформлением заказа POS-терминала в режиме онлайн, дополнительным преимуществом для предпринимателя является возможность приобрести устройство на безвозмездной основе: внесения депозита не требуется, а за использование POS-терминала взимается лишь комиссия от оборота по эквайрингу.

PASHA Bank придаёт особое значение обслуживанию клиентов сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), в частности, внедрению и широкому использованию ими инструментов для проведения безналичных расчетов в сфере торговли и услуг, общественного питания и других секторов обслуживания, обеспечивая тем самым свой вклад в развитие сферы безналичных платежей. Воспользовавшись всеми преимуществами современных эквайринг-решений от PASHA Bank, предприниматели смогут как дополнительно оптимизировать свои ресурсы и расходы, так и направить освободившееся время на развитие своего бизнеса.

Для оформления онлайн заказа POS-терминала или получения более детальной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://pashabank.digital

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