Международный банк Азербайджана приступил к частной кредитной кампании

11 октября 2019 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю отмечаемого в Азербайджане 13 октября Дня железнодорожников Международный банк Азербайджана (МБА) приступил к частной кредитной кампании для работников «Азербайджанской железной дороги» (АЖД).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу банка, кредит выдается лицам, работающим в структуре АЖД, с зарплатной картой МБА, на сумму до 20 тысяч манатов на срок до 48 месяцев. При этом кредит до 15 тысяч манатов предоставляется без залога. При этом, при оформлении кредита не требуется комиссии.

Годовая процентная ставка продукта начинается с 18 процентов. Кредит можно получить во всех отделениях МБА. Для этого достаточно обратиться в филиалы банка с удостоверением личности и зарплатной картой.

Кредит можно заказать и удаленно, отправив последние восемь цифр зарплатной карты на номер 8937; в мобильном приложении банка IBAm или на стендах Банка в 28 International Mall и Youth Mall.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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