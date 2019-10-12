Межбанк представил новую многофункциональную карту

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана представил многофункциональный продукт Tamkart.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы банка, особенностью Tamkart является одновременное объединение функций дебетовой и кредитной карт.

На сотрудничающих с Международным банком Азербайджана площадках владельцы Tamkart могут, разделив цену желаемого продукта на равные части, платить в рассрочку до 18 месяцев. При любом другом типе транзакций клиентам предоставляется беспроцентный льготный период на один месяц. Услуга SMS-уведомлений на картах Tamkart бесплатна.

Карта дает своим владельцам как минимум два процента выплат кешбэка в любой торговой зоне, включая интернет-магазины. В некоторых локациях партнеров процентная доля кэшбека может достигать 20%. Эта функция применяется к обеим картам, входящим в состав Tamkart, - как к дебетовым, так и к кредитным картам. Комиссия за снятие наличных в банкоматах Международного банка Азербайджана, не взимается.

Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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