Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 октября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.
На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 14 ноября 2019 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну не конкурентную.
Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili
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