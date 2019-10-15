Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

15 октября 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 октября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 14 ноября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну не конкурентную.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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