Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

26 октября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

14 октября

1,7

21 октября

1,7

15 октября

1,7

22 октября

1,7

16 октября

1,7

23 октября

1,7

17 октября

1,7

24 октября

1,7

18 октября

1,7

25 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0094 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8928 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

14 октября

1,8752

21 октября

1,8968

15 октября

1,8748

22 октября

1,8961

16 октября

1,8751

23 октября

1,8906

17 октября

1,8829

24 октября

1,8929

18 октября

1,8907

25 октября

1,8874

Средний курс за неделю

1,8797

Средний курс за неделю

1,8928

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

14 октября

0.0265

21 октября

0,0266

15 октября

0.0264

22 октября

0,0267

16 октября

0.0264

23 октября

0,0267

17 октября

0.0265

24 октября

0,0266

18 октября

0.0265

25 октября

0,0266

Средний курс за неделю

0,0264

Средний курс за неделю

0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0013 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2933 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

14 октября

0,2883

21 октября

0,2935

15 октября

0,2873

22 октября

0,2902

16 октября

0,2870

23 октября

0,2928

17 октября

0,2890

24 октября

0,2952

18 октября

0,2924

25 октября

0,2948

Средний курс за неделю

0,2888

Средний курс за неделю

0,2933

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 октября
Финансы 25 октября 10:07
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 октября
Финансы 24 октября 10:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 октября
Финансы 22 октября 09:38
Прогноз по курсу маната к доллару в Азербайджана на следующий год
Экономика 21 октября 09:55
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 октября
Финансы 21 октября 09:33
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 19 октября 10:15
Лента новостей
Туркменистан и Италия проведут совместный бизнес-форум в Милане
Туркменистан 11:22
Президент Ильхам Алиев встретился с главой Афганистана (ФОТО)
Политика 11:13
Узбекистан не будет передавать управление "Узбекуглем" российской компании
Бизнес 11:12
Узбекистан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров
Бизнес 11:12
Минсельхоз Азербайджана подписал контракт с Fasad-F на строительство животноводческого комплекса
Бизнес 10:54
Госсовет КНДР: Самая насущная задача Движения неприсоединения - обеспечение международной справедливости
Политика 10:53
Туркменистан продает Узбекистану дорожный битум
Бизнес 10:49
Китайцы планируют производить цемент в Ташкентской области
Бизнес 10:38
Турция не проводит политику этнической чистки на севере Сирии – глава минобороны
Турция 10:37