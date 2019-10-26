Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 14 октября 1,7 21 октября 1,7 15 октября 1,7 22 октября 1,7 16 октября 1,7 23 октября 1,7 17 октября 1,7 24 октября 1,7 18 октября 1,7 25 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0094 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8928 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 14 октября 1,8752 21 октября 1,8968 15 октября 1,8748 22 октября 1,8961 16 октября 1,8751 23 октября 1,8906 17 октября 1,8829 24 октября 1,8929 18 октября 1,8907 25 октября 1,8874 Средний курс за неделю 1,8797 Средний курс за неделю 1,8928

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 14 октября 0.0265 21 октября 0,0266 15 октября 0.0264 22 октября 0,0267 16 октября 0.0264 23 октября 0,0267 17 октября 0.0265 24 октября 0,0266 18 октября 0.0265 25 октября 0,0266 Средний курс за неделю 0,0264 Средний курс за неделю 0,0266

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0013 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2933 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 14 октября 0,2883 21 октября 0,2935 15 октября 0,2873 22 октября 0,2902 16 октября 0,2870 23 октября 0,2928 17 октября 0,2890 24 октября 0,2952 18 октября 0,2924 25 октября 0,2948 Средний курс за неделю 0,2888 Средний курс за неделю 0,2933

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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