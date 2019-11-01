Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион

1 ноября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) четвертого ноября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 100 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 6,01 – 7,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на первое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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