Объем безналичных операций в Азербайджане увеличился вдвое

6 ноября 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Удельный вес безналичного оборота при операциях внутри страны, посредством дебетовых и кредитных карт, по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,7 раза (с 26 до 44 процентов), а по показателям объема операций - вдвое (с 9,2 до 19,9 процента).
Об этом, как передает в среду Trend с Четвертого международного банковского форума, сообщил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.
Согласно представленным Гасымлы данным, сегодня на каждые 10 тысяч человек в стране приходится около 7,2 тысячи платежных карт, 2,5 банкомата и 65 POS-терминалов. Пенсии, стипендии, социальные пособия, зарплаты в бюджетных организациях и предприятиях, работающих в частном секторе, выдаются сегодня с помощью платежных карт.
«Существующая статистика также дает основание говорить о положительных результатах в данном направлении, о переходе населения к безналичным расчетам” – сказал Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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