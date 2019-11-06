Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

6 ноября 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в среду очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 170 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение почти в четыре раза – 14 инвесторов подали 24 заявки на 664,086 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5351 маната (6,01 процента), средневзвешенная цена – 99,5351 маната (6,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 170 миллионов манатов.

Срок погашения нот – пятого декабря 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на шестого ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:)

Twitter: @eldarjanashvili

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