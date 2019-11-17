Резидент Сумгайытского химпромпарка увеличит производство полиэтилена

БАКУ/Trend/ - Резидент Сумгайытского химпромпарка - компания SOCAR Polymer увеличит производство полиэтилена, сообщает Trend, на информированный источник.

Согласно информации источника, компания SOCAR Polymer в течение последующих трех лет выйдет на полную мощность по производству полиэтилена высокой плотности (ПВП).

По итогам 2019 года на заводах компании планируется произвести свыше 48,2 тысячи тонн ПВП и свыше 100 тысяч тонн полипропилена .

По предварительным прогнозам производство полиэтилена высокой плотности на заводе SOCAR Polymer в 2020 году составит 97,4 тысячи тонн (рост по сравнению с 2019 годом в 2 раза), в 2021 году – 110 тысяч тонн (рост по сравнению с 2020 годом на 12,9%), в 2022 году – 115 тысяч тонн (рост по сравнению с 2021г на 4,5%), в 2023 году – 120 тыс. тонн (рост на 4,3%).

Планируется, что в 2023 году завод выйдет на полную мощность по производству ПВП, при этом объем производства готовой продукции по сравнению с 2019 годом вырастет в 2,5 раза.

В целом прогнозируется, что в 2023 году по сравнению с 2019 годом производство полипропилена увеличится на более чем 52 процента.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тысячи тонн в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тысяч тонн в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и четырех видов полиэтилена высокой плотности.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составили 816 миллионов долларов, 60% инвестиций было покрыто за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложили компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

Доходы компании SOCAR Polymer от деятельности этих заводов ожидаются на уровне 6,6 миллиарда долларов, чистая прибыль составит 1,98 миллиарда долларов. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят 600 миллионов долларов.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере 489 миллионов долларов сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 52,2%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L (19%), PASHA Holding (9,9%), Ecoland (9,8%), Polimer Investment (5%) и AKKIK (4,1%).

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