RabitaBank проводит ребрендинг

БАКУ/Trend/ - RabitaBank представил новый логотип, сообщает во вторник Trend с пресс-конференции, посвященной ребрендингу банка.

На мероприятии был предоставлен новый девиз банка - "rahat bankçılıq" (удобный банкинг)

Комментируя выбор девиза, председатель правления Эльчин Рагимов сказал: "RabitaBank всегда был нацелен в первую очередь на работу с клиентами. Главной целью и миссией банка является предоставление клиентам банка всех удобств, в частности высокую оперативность всех видов услуг"

Rabita Bank основан в 1993 году и на сегодняшний день имеет 25 филиалов, в том числе 10 в Баку.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

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