RabitaBank проводит ребрендинг

19 ноября 2019 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - RabitaBank представил новый логотип, сообщает во вторник Trend с пресс-конференции, посвященной ребрендингу банка.

На мероприятии был предоставлен новый девиз банка - "rahat bankçılıq" (удобный банкинг)

Комментируя выбор девиза, председатель правления Эльчин Рагимов сказал: "RabitaBank всегда был нацелен в первую очередь на работу с клиентами. Главной целью и миссией банка является предоставление клиентам банка всех удобств, в частности высокую оперативность всех видов услуг"

Rabita Bank основан в 1993 году и на сегодняшний день имеет 25 филиалов, в том числе 10 в Баку.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
RabitaBank представил новые продукты
Финансы 20:14
Айнур Махмудова: Rabitabank – банк для клиентов (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)
Финансы 26 сентября 16:15
Rabitabank выдал первую компенсацию! (ФОТО)
Финансы 22 апреля 16:23
Азербайджанский банк обновляет свой бот продукт
Бизнес 27 февраля 16:44
Rabitabank обновил свой Гусарский филиал (ФОТО)
Финансы 29 ноября 2018 12:51
Очередная новинка от Rabitabank!
Финансы 21 ноября 2018 12:31
Лента новостей
RabitaBank представил новые продукты
Финансы 20:14
CША абсолютно привержены содействовать достижению мирного урегулирования карабахского конфликта – посол
Нагорно-карабахский конфликт 20:06
Азербайджанская компания планирует экспорт алюминиевых профилей за рубеж
Бизнес 18:52
Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России
Энергетика 18:49
В Азербайджане увеличится производство огнестойких сэндвич-панелей PIR
Бизнес 18:34
Азербайджанская корпорация "TITAN GROUP" разработает новые виды промышленной продукции
Бизнес 18:27
Идет подготовка к бурению оценочной скважины на месторождении "Карабах"
Энергетика 18:20
Компания SOCAR огласила данные по 3D-сейсморазведке на АДУА
Энергетика 18:12
Фонд Nargis представил социальный ролик, посвященный Всемирному дню доброты (ВИДЕО)
Социум 18:10