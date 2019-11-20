Россия и Азербайджан будут обмениваться налоговой информацией

20 ноября 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан в августе 2020 года планируют запустить в тестовом режиме автоматический обмен налоговой информацией, сказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, перечень сведений, которые будут передаваться между двумя странами в автоматическом режиме включает данные о доходах компаний и граждан, полученных во втором государстве, а также наличии у них во втором государстве транспортных средств и недвижимого имущества.

В заседании КСРНС СНГ в Москве приняли участие делегации налоговых администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения. В качестве наблюдателей присутствовали делегаты Государственной налоговой администрации Китая и Государственного налогового комитета Узбекистана.

Помимо этого, в заседании приняли участие также представители Евразийской экономический комиссии, Европейской организации налоговых администраций, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития.

Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-членами СНГ был подписан в ноябре 2018 года и на данный момент проходит этап ратификации

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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