Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать второго ноября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 10,6505 маната, составив 2490,7805 маната, унция серебра - на 0,0331 маната, составив 29,0683 маната, унция платины - на 12,6735 маната, составив 1545,0365 маната, унция палладия подешевела на 17,408 маната, составив 2994,2950 маната.

Название 22.11.2019 21.11.2019 Золото XAU 2490,7805 2501,4310 Серебро XAG 29,0683 29,1014 Платина XPT 1545,0365 1557,7100 Палладий XPD 2994,2950 3011,7030

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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