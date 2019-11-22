Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать второго ноября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 10,6505 маната, составив 2490,7805 маната, унция серебра - на 0,0331 маната, составив 29,0683 маната, унция платины - на 12,6735 маната, составив 1545,0365 маната, унция палладия подешевела на 17,408 маната, составив 2994,2950 маната.
|
Название
|
22.11.2019
|
21.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2490,7805
|
2501,4310
|
Серебро
|
XAG
|
29,0683
|
29,1014
|
Платина
|
XPT
|
1545,0365
|
1557,7100
|
Палладий
|
XPD
|
2994,2950
|
3011,7030
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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