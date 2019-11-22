Золото в Азербайджане подешевело

22 ноября 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать второго ноября снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 10,6505 маната, составив 2490,7805 маната, унция серебра - на 0,0331 маната, составив 29,0683 маната, унция платины - на 12,6735 маната, составив 1545,0365 маната, унция палладия подешевела на 17,408 маната, составив 2994,2950 маната.

Название

22.11.2019

21.11.2019

Золото

XAU

2490,7805

2501,4310

Серебро

XAG

29,0683

29,1014

Платина

XPT

1545,0365

1557,7100

Палладий

XPD

2994,2950

3011,7030

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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