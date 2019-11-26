Anglo Asian Mining о геологоразведочной деятельности в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Золотодобывающая компания Anglo Asian Mining PLC, сосредоточенная в Азербайджане, представила Trend сводные данные о своей геологоразведочной деятельности за третий квартал 2019 года на своих контрактных зонах в Гедабеке, Гоше, Ордубаде и др.

Так, за отчетный период, в северо-восточной области Гедабекской контрактной зоны было обнаружено два новых месторождения, одно из которых - золото-медное, включающее три определенных области, было названо "Авшанджлы", а второе, являющееся золотоносной кварцевой жилой - "Гилар".

В рамках разведочных работ в подземной шахте "Угур" было отработано 73 пустотелых буровых скважины общей длиной 3412 метра, по результатам которых были выявлены руды, расширяющие текущую золотоносную подошву "Гадир" в боковом и нижнем направлении. На данный момент на поверхности месторождения "Гадир" продолжается анализ данных геофизической съемки поверхностной индуцированной поляризации с использованием усовершенствованной беспроводной системы. Результаты были интерпретированы наемными геофизиками и в настоящее время анализируются совместно с другими геологическими данными компании.

На участке, прилегающем к "Угур", было отработано семь поверхностных буровых скважин, в четвертом квартале 2019 года бурение продолжается.

Вокруг существующего подземного рудника "Гоша" было пробурено 2115 метров алмазного керна. Предварительный анализ результатов бурения подтверждает доминирование золотого оруденения в окрестностях Гоша.

В долине реки Асрикчай, также относящейся к контрактной зоны Гоша, было собрано 18 проб донных отложений, исследованы целевые водные потоки, впадающие в реку Асрикчай, а также саму реку Асрикчай. В данный момент разведка в регионе продолжается.

В контрактной зоне "Ордубад" главным направлением исследований были разведочные полевые работы по новым аномалиям, выявленным в ходе геохимической кампании 2018 года. В общей сложности было завершено картографирование большей части площади в 2,5 километра, названной "Айлис" (к востоку от деревни Келеки), которое обеспечило положительные результаты с идентификацией многочисленных наборов пласта над территорией. Начало отбора проб обнаженного пласта запланировано на четвертый квартал 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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