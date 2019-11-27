В Азербайджане собрано свыше 290 тыс. тонн хлопка

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 27 ноября 2019 года в пункты приемы хлопка по всей стране поступило свыше 290,1 тысячи тонн продукции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Азербайджана, это выше аналогичного показателя прошлого года на 34,1 процента. В прошлом году за этот период было собрано около 216,4 тонны хлопка.

По сбору хлопка-сырца лидируют Саатлинский (41,2 тысячи тонн), Бардинский (33,5 тысячи тонн), Агджабединский (31,9 тысячи гектаров) Билясуварский (29,3 тысячи тонн) и Бейлаганский (29,8 тысячи тонн) районы.

Основной причиной увеличения урожайности, как отметили в министерстве, является правильное соблюдение правил агротехнического обслуживания, высокий уровень обеспечения удобрениями и уборка с полей без каких-либо технических потерь.

Хлопководство является одним из наиболее активно развивающихся секторов сельского хозяйства. По сравнению с прошлым годом, в 2019 году количество фермеров, выращивающих хлопок в 20 районах страны увеличилось на 2 373 и достигло 18 тысяч человек. Прогресс в этой отрасли не только способствует развитию легкой промышленности, но также играет положительную роль в увеличении занятости. В настоящее время в стране действуют 23 хлопкоперерабатывающих завода, семь фабрик по производству пряжи и три предприятия по производству хлопкового масла. В целом, развитие производства хлопка является основным источником дохода более чем 200 тысяч человек.

Отметим, что новый этап развития хлопководства в Азербайджане стартовал в 2016 году, когда были предприняты решительные шаги в этом направлении, принята Государственная программа, предусматривающая развитие отрасли. В 2015 году площадь полей, засеянных хлопком, была равна 18,7 тысячи гектаров, а произведенная продукция – 35,2 тысячи тоннам. В 2016 году посевные площади расширились в 2,7 раз, составив 51,4 тысячи гектара, а полученная продукция, увеличившись на 2,5 раза, составила 89,4 тысячи тонн.

В период независимости рекордный урожай хлопка в Азербайджане зарегистрирован в 2018 году. В прошлом году в стране собрано 230,4 тысячи тонн хлопка-сырца. Это выше показателя 2015 года в 6,54 раза.

В 2018 году в Азербайджане хлопком была засеяна территория площадью 132,5 тысячи гектаров. В 2019 году посевная площадь была сокращена на 100,1 тысячи гектаров, ввиду вывода из оборота земель с низкой плодородностью. Этот шаг послужил росту средней урожайности, а также более эффективному использованию земельных участков, выведенных из посевного оборота.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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