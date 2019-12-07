Казахстанская компания ознакомилась с ипотечным кредитованием в Азербайджане

7 декабря 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества между Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (АИКГФ) и акционерным обществом "Казахстанская Ипотечная компания", 4-5 декабря 2019 года казахстанская делегация ознакомилась с опытом работы Фонда.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-сообщение АИКГФ, делегация была проинформирована о направлениях деятельности фонда, в частности о новой системе "электронная ипотека и кредитная гарантия", а также об условиях ипотечного кредитования, принципах работы с уполномоченными организациями по ипотечному кредитованию и правилах обращения граждан по ипотечным кредитам через электронную систему.

В ходе визита делегации было отмечено, что система "Электронная ипотека и кредитная гарантия" построена на самой современной технологической платформе и интегрирована в другие применяемые в Фонде новые операционные системы.

Акционерное общество "Ипотечная Компания Казахстана" была учреждена Национальным банком Казахстана в 2000 году, она является финансовой организацией, осуществляющей государственную политику в сфере обеспечения жильем, используя механизм ипотеки.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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