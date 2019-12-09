Расходы азербайджанских туристов в Грузии выросли

9 декабря 2019 13:00 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 2-6 декабря
Энергетика 13:40
Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в Россию свыше $1,2 млрд
Бизнес 13:39
Азербайджан станет крупнейшим поставщиком энергоносителей в Италию с вводом в эксплуатацию TAP - посол
Энергетика 13:30
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях
Общество 14:04
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций
Энергетика 13:52
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48