В Баку внедрят оплату проезда пластиковыми картами MasterCard

11 декабря 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В следующем году граждане Азербайджана смогут оплачивать проезд в общественном транспорте в Баку непосредственно через карты MasterCard. Об этом заявил журналистам на презентации, посвященной итогам года, глава представительства MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар, передает Trend c мероприятия.

По словам Чакара, подобная система уже работает в крупных городах вроде Лондона, Анкары, Санкт-Петербурга и Москвы.

Глава представительства отметил, что в Баку также необходимо внедрить эту систему.

"Баку сегодня превратился в крупный город регионального значения, с каждым годом увеличивается число туристов. Следовательно, есть задача внедрить систему оплаты проезда в общественном транспорте - будь то автобус, метро или поезд - посредством пластиковых карт и MasterCard берет эту задачу на себя", - сообщил Чакар, отметив, что процесс внедрения не прост и займет некоторое время.

В завершение директор азербайджанского отдела компании рассказал, что параллельно с внедрением оплаты проезда картами MasterCard обсуждается совместный проект с Baku Kart, который при реализации позволит автоматически заполнять баланс проездной карты по его истечению либо по достижению заданного лимита.

Напомним, сегодня компания MasterCard провела для журналистов презентацию по итогам деятельности компании в Азербайджане за 2019 год.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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