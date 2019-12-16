Объем розничных продаж в Турции вырос почти на 6%

16 декабря 2019 16:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Почти 4 млн тонн грузов из Ливана перевезены через порты Турции
Бизнес 14:47
Турецкие онкологи доказывают, что рак- это диагноз, а не приговор (ФОТО)
Общество 14:30
Оглашены объемы грузоперевозок из Пакистана в Турцию
Транспорт 14:22
Около 20 компаний в Турции получили лицензии по энергетическим проектам
Энергетика 13:43
Объемы перевалки грузов из Ливии в портах Турции превысили 2,8 млн тонн
Транспорт 13:17
Оглашены объемы транпортировки грузов из Хорватии в Турцию
Транспорт 13:08
Лента новостей
В Казахстане идет работа по возмещению затрат экспортерам продуктов переработки
Бизнес 16:36
Объем сделок на Узбекской товарной бирже вырос на 5%
Финансы 16:34
В рамках программы развития женского предпринимательства в Азербайджане открылось турагентство
Бизнес 16:30
Сальдо торгового баланса в Азербайджане превысило 4,5 млрд манатов профицита
Бизнес 16:25
Турецкая авиакомпания объявила о сокращении
Транспорт 16:23
В Грузии презентована новая инвестиционная стратегия
Бизнес 16:21
Компания BP презентовала книгу, посвященную АЧГ
Энергетика 16:20
В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
Общество 16:13
Мануальная техника Фуада Ибрагимова покорила Ригу - победа фатума и эмоциональное потрясение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:10