PwC Азербайджан провел семинар, связанный с изменениями в Налоговый Кодекс в 2020 году

18 декабря 2019 года PwC Азербайджан организовал в отеле Fairmont семинар для компаний, включая клиентов, посвященный последним изменениям в налоговом законодательстве, а также другим важным законодательным изменениям.

Команда PwC Azerbaijan тесно сотрудничает с Государственной налоговой службой и другими соответствующими государственными органами в законодательном процессе. В работе сессии приняли участие более 200 специалистов в области налогообложения и финансов из государственного и частного секторов.

Семинар проводился под руководством и модераторством Арифа Гулиева, лидера налоговых и юридических услуг PwC в Азербайджане, который тесно сотрудничает с государственными органами в законодательном процессе. В сессии приняли участие более 200 специалистов в области налогообложения из государственного и частного сектора.

"Ключевой посыл, который мы можем извлечь из этих изменений в Налоговый кодекс, - это намерение повысить прозрачность и постепенно сократить теневую экономику в Азербайджане. Одним из существенных изменений является устранение сложного подхода при признании входящего и исходящего НДС ", - отметил в своем вступительном слове испольнительный директор налоговой и юридической практики PwC в Азербайджане Ариф Гулиев.

Спикерами сессии выступили ведущие налоговые специалисты PwC Азербайджана Гюнель Садиева, Лала Мустафаева, Гюнай Рустамова и Севиндж Баинвель. Докладчики рассказали о новых концепциях, включенных в Налоговый кодекс, обновлениях по администрированию НДС и других важных поправках.

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