Центробанк Узбекистана вводит основную ставку рефинансирования и процентный коридор

27 декабря 2019 19:12 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Узбекистане запущена новая газовая скважина
Энергетика 17:56
Узбекские ученые создали технологию очистки воды в нефтеперерабатывающей промышленности
Бизнес 17:35
Итоги деятельности узбекского "Агробанка" в 2019 году
Финансы 17:08
Узбекский "Нефтегазинвест" открывает тендер на закупку конденсатора
Тендеры 17:01
ЕИАИ поможет Узбекистану в создании приложения для удешевления услуг денежных переводов
Финансы 15:48
Автопром Узбекистана приобрел новый завод
Бизнес 15:16
Лента новостей
Первый ракетный полк "Авангарда" заступил на боевое дежурство
Россия 20:17
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5"
Китай 20:12
Кабмин Азербайджана утвердил "Правила фармакологического контроля лекарственных средств"
Общество 19:54
В Азербайджане изменились правила проведения экспертизы лекарственных средств
Общество 19:35
Ход конем - Карабахские скакуны, шахматы и мода (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:22
Валовой внешний долг Грузии превысил $17 млрд
Финансы 19:08
Чистый МИП Грузии вырос более чем на $570 млн
Финансы 18:59
МВД Азербайджана и SOCAR прокомментировали информацию по поводу видеоролика о сливе нефти в море
Происшествия 18:39
Промышленное предприятие в Азербайджане расширит ассортимент строительной арматуры
Бизнес 18:31