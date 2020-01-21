Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 21 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 18,088 маната, составив 2663,1690 маната, унция серебра - на 0,2056 маната, составив 30,8486 маната, унция платины - на 21,233 маната, составив 1739,8480 маната, унция палладия подорожала на 315,0525 маната, составив 4286,2695 маната.
|
Название
|
21.01.2019
|
17.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2663,1690
|
2645,0810
|
Серебро
|
XAG
|
30,8486
|
30,6430
|
Платина
|
XPT
|
1739,8480
|
1718,6150
|
Палладий
|
XPD
|
4286,2695
|
3971,2170
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать первое января составляет 1,7 AZN/USD.
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