Золото в Азербайджане подорожало

21 января 2020 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 21 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 18,088 маната, составив 2663,1690 маната, унция серебра - на 0,2056 маната, составив 30,8486 маната, унция платины - на 21,233 маната, составив 1739,8480 маната, унция палладия подорожала на 315,0525 маната, составив 4286,2695 маната.

Название

21.01.2019

17.01.2019

Золото

XAU

2663,1690

2645,0810

Серебро

XAG

30,8486

30,6430

Платина

XPT

1739,8480

1718,6150

Палладий

XPD

4286,2695

3971,2170

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать первое января составляет 1,7 AZN/USD.

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