Минфин Азербайджана размещает среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 февраля пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 1820 дней, доходностью 8,5 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - 28 июля 2020 года, 26 января 2021 года, 27 июля 2021 года, 25 января 2022 года, 26 июля 2022 года, 24 января 2023 года, 23 июля 2023 года, 21 января 2025 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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