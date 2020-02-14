В Азербайджане создан электронный реестр по налоговым и таможенным льготам

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов Азербайджана создает "Централизованный электронный реестр" по налоговым и таможенным льготам.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство финансов, он будет интегрирован в автоматизированную систему налоговой информации Государственной налоговой службы при министерстве экономики и Единую автоматизированную систему таможенного контроля Государственного таможенного комитета.

Информация в декларации, которая будут передаваться через новую систему, позволит рассчитать недополученные средства в результате применения льгот в госбюджет с точки зрения собственности, экономической деятельности, параметров нефтяного и ненефтяного сектора по каждому виду налоговых и таможенных пошлин, на которые распространяется льгота, и, как следствие, определить фактические бюджетные потери.

В то же время данная система обеспечит прогнозирование влияния применения этих льгот на доходы государственного бюджета на среднесрочный период.

Интегрированная "Централизованная система электронного реестра" разрабатывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 8 февраля 2020 года "Методология оценки влияния предоставленных льгот и освобождений в налоговой и таможенной сферах на доходы государственного бюджета и порядок ведения реестра этих льгот и освобождений".

Это правило будет реализовано в соответствии с внесенными в Закон ”О бюджетной системе" изменениями.

В течение текущего года планируется написание программного обеспечения, создание системы и осуществление интеграции в соответствующие государственные структуры, а с 2021 года - запуск активного процесса работы системы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).

Twitter: @eldarjanashvili