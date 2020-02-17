Оборот на рынке долговых инструментов в Баку значительно сократился

Финансы 17 февраля 2020 10:19 (UTC+04:00)
Оборот на рынке долговых инструментов в Баку значительно сократился

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года общий оборот на рынке Бакинской фондовой биржи (БФБ) составил 667,3 миллиона манатов, что почти в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи. За месяц объем оборота сократился в полтора раза.

Согласно данным БФБ, за отчетный месяц оборот на рынке долговых инструментов составил 614 миллиона манатов, ощутимо сократившись с начала года на 36 процентов. В годовом же исчислении объем оборота и вовсе сократился в 2,4 раза.

Оборот на рынке акций за январь 2019 года составил 143,4 тысячи манатов.

Оборот по сделкам РЕПО с начала года вырос почти вдвое и за август составил 53,2 миллиона манатов. В годовом исчислении рост операций по сделкам РЕПО вырос на 42,6 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили).

Twitter: @eldarjanashvili

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