Грузия, Украина и Молдова приняли совместное заявление

БАКУ/Trend/ - Министры иностранных дел стран-участниц Восточного партнерства, имеющих Соглашения об ассоциации с ЕС, приняли совместное заявление, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, данное заявление касается усиления поддержки со стороны ЕС в целях реализации данных Соглашений в Грузии, Украине и Молдове.

В заявлении отмечается, что период, охватываемый многолетним финансовым планом ЕС (2021-2027), совпадает с переломным периодом с точки зрения необратимости реформ и европейской интеграции трех стран.

Исходя из этого, три ассоциированных государства считают, что в бюджете ЕС надлежащим образом должна быть отражена поддержка Соглашений об ассоциации.

В документе отмечается, что ассоциированные страны будут усердно работать над укреплением процессов европейской интеграции в соответствии со своими европейскими устремлениями. Следовательно, дополнительные финансовые ресурсы будут важны для трех ассоциированных стран для эффективного выполнения сложных обязательств по Ассоциации и Свободной торговле с ЕС.

В совместном заявлении министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы вновь подтвердили приверженность процессу реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Восточное партнерство – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Регулирование отношений ЕС с его соседями основано на Глобальной стратегии ЕС и на обновленной Европейской политике соседства, которые указывают на необходимость сосредоточения усилий на повышении стабильности и устойчивости восточных соседей ЕС.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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