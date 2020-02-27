Узбекистан переходит на международные стандарты финансовой отчетности

Финансы 27 февраля 2020 14:09 (UTC+04:00)
Узбекистан переходит на международные стандарты финансовой отчетности

БАКУ/Trend/ - С 2021 года в Узбекистане внедряются международные стандарты финансовой отчетности, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Это обозначено в Постановлении главы государства "О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности (МФСО)" от 24 февраля 2020 года, говорится в сообщении.

Нововведение коснулось акционерных обществ, коммерческих банков, страховых организаций и юридических лиц, относящихся к крупным налогоплательщикам. Они с 1 января 2021 года организуют ведение бухгалтерского учета, а начиная с итогов 2021 года начнут составлять финансовую отчетность на основе МСФО.

Также до окончания 2021 года они обеспечат достаточное для качественного соблюдения новых стандартов число работников бухгалтерских служб, имеющих документ об успешной сдаче предмета "Финансовая отчетность по МСФО" или международный сертификат бухгалтера. Исключение – юридические лица, для которых законодательством предусмотрен более ранний срок перехода на новые международные стандарты.

Мониторинг внедрения МСФО возложен на министерство финансов совместно с Государственным налоговым комитетом, Агентством по развитию рынка капитала, Агентством по управлению государственными активами, включая современную публикацию субъектами предпринимательства финансовой отчетности на его основе. В аккредитованных учебных центрах будет введено специальное обучение по МФСО для работников данных и других заинтересованных государственных органов и ведомств.

В рамках "дорожной карты" до 1 октября 2020 года предусмотрены пересмотр и разработка форм налоговой отчетности, адаптированных к финансовой отчетности по МСФО.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini

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