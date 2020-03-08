Ассоциация микрофинансирования Азербайджана о реструктуризации кредитных портфелей своих членов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в состав нашей ассоциации входят 45 активных небанковских кредитных организаций (НБКО).

Об этом в четверг сообщил Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев.

По словам председателя, на сегодняшний день 14 действующих в составе ассоциации НБКО провели реструктуризацию портфелей на сумму 28 034, 461 тысячи манат.

"Реструктуризация охватывает 18 824 кредитных договоров", - заявил Алиев.

Как отметил Алиев, также предстоит обеспечить рефинансирование микрокредитных организаций в национальной валюте.

Председатель сказал, что в 2020 году ожидаются новшества в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства небанковских кредитных организаций.

Что касается внедрения новых бизнес-моделей в Азербайджане, то, по словам собеседника агентства, в последние годы инновации совершенствуются не только в банковской сфере, но и в других направлениях экономики.

"Локальные кредитные организации Азербайджана используют эти инновации. Например, кредитные организации уже принимают от наших потенциальных клиентов заявки, документы по зарплате и для подтверждения доходов в режиме онлайн на сайте electron government или посредством asan finance system. Организация рассчитывает в будущем в рамках законодательства внедрить и расширить технические возможности для более быстрого кредитования наших клиентов", - подытожил Алиев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2019 году подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций гражданам, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов, просроченных на более чем 360 дней.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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