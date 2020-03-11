Эльман Рустамов: Азербайджан имеет достаточный стратегический запас валюты

БАКУ /Trend/ - Не следует забывать, что у нас есть стратегические валютные резервы.

Об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов сказал журналистам, комментируя резкое падение нефтяных цен в свете возможного влияния на курс национальной валюты, сообщает в среду Trend.

Председатель ЦБА подчеркнул, что Азербайджан имеет достаточный стратегический запас валюты: «У нас в достаточном количестве имеются текущие резервы. Трансферы Государственного нефтяного фонда неизменно поступают. У ЦБА есть свои резервы. У министерства финансов тоже есть существенные резервы. Мы в полной мере воспользуемся этими резервами. Полагаю, что проблема решится быстрее, чем мы ожидаем. Однако не следует забывать и о наших стратегических резервах. Наш призыв к населению заключается в том, чтобы оно содействовало нам и мы скорее решили эту проблему».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)