Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 марта установлен на уровне 1,7 и 1,9074 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу: