Азербайджанские аналитики: Золото вновь начало дорожать

БАКУ /Trend/ - Цена унции золота на биржах цветных металлов вновь начала подниматься, обеспечив поддержку на отметке в 1524 доллара (49 долларов/грамм). Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Согласно анализу, перевалив за 1575 долларов (50,6 доллара/грамм), цена золота может расти до 1610 (51,8 доллара/грамм) и даже 1650 долларов (53,1 доллара/грамм).

Аналитики InvestAZ также представили текущее состояние на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Решение ФРС снизить процент учета на международных валютных биржах до 0,25 процента и облегчить долларовые кредиты со стороны центральных банков ведущих государств привело к ослаблению динамики снижения курса EUR/USD. Несмотря на вышеизложенное, прогнозы остаются высокими, так как евро продолжает продаваться ниже 1,12 долларов, и может продолжать дешеветь.

Британский фунт стерлингов

Динамика снижения курса GBP/USD также незначительно ослабла. Однако и здесь анализы показывают, что с пробитием отметки 1,22 доллара снижение курса продолжится.

Следует отметить, что в Англии прогнозируется дальнейшее снижение инфляции и экономического роста.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает ощущать сильную поддержку в 5,68 лиры, и пока он остается выше этого уровня, прогнозируется, что курс может дойти до 5,76 лиры.

Фундаментальный показатель, связанный с балансом иностранных операций в Турции, который будет обнародован в пятницу в 11:00, также окажет сильное влияние на курс.

Курс USD/TRY торгуется выше 6,31 лиры и может дорасти до 6,46 лиры при условии подорожания свыше 6,33.

Нефть

На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 33 доллара за баррель и по прогнозам продолжит дешеветь, пока остается ниже 37 долларов. Основным фактором, приводящим к падению цен является вероятность роста предложения нефти на мировых рынках.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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