Нацбанк Грузии выдает банкам новые банкноты

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии (НБГ) выдает коммерческим банкам новые банкноты, которые идут в обращение вместо изъятых из оборота, сообщает Trend в субботу со ссылкой на НБГ.

Как сообщается, с 21 марта поступившие из оборота денежные знаки, из-за угрозы распространения коронавируса, размещаются в кассовом центре и хранятся отдельно, в специально выделенном месте, в течение 14 дней.

"Исследования подтверждают, что купюра может стать источником инфекции, как и любой другой предмет: полиэтиленовый пакет, ручка двери, клавиатура банкомата и тележка в магазине. Будем осторожны. Давайте соблюдать рекомендации профессионалов и максимально пользоваться бесконтактными и дистанционными системами оплаты", - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк отмечает, что постоянно консультируется с центральными банками Европы и делится опытом по поводу карантина для денег.

На 11 апреля в Грузии зафиксированы 234 случая заболевания коронавирусом, из которых три завершились летальным исходом. Выздоровели 54 пациента.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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