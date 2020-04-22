Социальная нагрузка работников сельского хозяйства в Азербайджане будет снижена

Финансы 22 апреля 2020 13:22 (UTC+04:00)
Социальная нагрузка работников сельского хозяйства в Азербайджане будет снижена

БАКУ /Trend/ - Социальная нагрузка работников сельского хозяйства в Азербайджане будет снижена.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минналогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета Министров от четвертого апреля 2020 года, Министерство по налогам Азербайджана предусматривает предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

Действующее законодательство предусматривает базовую выплату по базовому социальному страхованию в размере шести процентов от минимальной заработной платы за каждого трудоспособного члена семьи, независимо от размера земельного участка.

С учетом повышения минимальной месячной заработной платы до 250 манатов, физические лица, пользующиеся земельным участком площадью до пяти гектаров и сельскохозяйственными угодьями, являющиеся членами семьи из четырех человек, должны платить ежемесячную плату за обязательное государственное социальное страхование в размере 60 манатов.

Предлагаемые изменения в законодательство о социальном страховании предусматривают обязательное государственное социальное страхование для каждого из членов семей физических лиц, пользующихся сельскохозяйственными угодьями, находящимися в их собственности, минимальную месячную заработную плату в зависимости от площади земли по следующим ставкам:

До пяти гектаров - в размере двух процентов;

С пяти до десяти гектаров - в размере шести процентов;

Выше десяти гектаров - в размере десяти процентов;

Так, физические лица, пользующиеся земельным участком площадью до пяти гектаров и сельскохозяйственными угодьями, являющиеся членами семьи из четырех человек, будут должны платить ежемесячную плату за обязательное государственное социальное страхование в размере 20 манатов – по пять манатов с человека.

Также предусматривается замена сдачи отчета о социальном страховании собственниками земли фиксированной квитанцией.

Отметим, что пакет предложений по налоговым льготам и отпускам широко обсуждался с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, а также с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам, в рамках рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику.

В связи с этим министерством экономики были подготовлены предложения по необходимым изменениям в Налоговый кодекс и Закон Азербайджана “О социальном страховании”. После повторного рассмотрения в правительстве проекты документов, включенные в пакет предложений, были представлены в Милли Меджлис.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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