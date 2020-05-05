Губернатор Калифорнии намерен просить у правительства США помощь для выплат безработным

Калифорнии придется обратиться за помощью к федеральному правительству для выплат пособий по безработице, уровень которой вырос из-за приостановки работы предприятий в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник губернатор этого богатейшего штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

"Мы не можем сбалансировать собственный бюджет без помощи со стороны федерального правительства", - признал Ньюсом, уточнив, что заявки на получение пособия по безработице направили с середины марта свыше 4 млн жителей штата. Выплаты из казны Калифорнии на эти цели составили $7,8 млрд.

"В последний раз мы сталкивались с безработицей такого масштаба во времена последней великой рецессии (вызванной мировым экономическим кризисом 2008 года - прим. ТАСС). Тогда нам удалось выцарапать [у правительства США] более $10 млрд и выплатить их назад", - продолжал губернатор. По его словам, проект бюджета штата в новой редакции будет представлен на рассмотрение законодательного собрания 14 мая.

В Калифорнии подтверждено более 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 258 человек. Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов. Они направлены на преодоление последствий распространения коронавируса и предусматривают выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

Как сообщило Министерство труда страны 30 апреля, число первичных заявок на получение пособий по безработице с 15 марта по 25 апреля достигло порядка 30,3 млн. По данным агентства Associated Press, уровень безработицы в США по итогам апреля может составить 20%. Таким образом, это будет самый высокий показатель со времен Великой депрессии, когда уровень безработицы достигал 25%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 68 285 человек.