Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение высказал в воскресном интервью телекомпании CBS председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

"Цифры будут очень большими. Трудно сказал точно, я бы не хотел делать предположений. <...> Это вполне может быть в районе 20 или 30 [процентов]", - сказал Пауэлл о возможных параметрах снижения ВВП, согласившись также и с тем, что уровень безработицы может достичь 20-25%.

При этом, по мнению главы ФРС, нынешнею ситуацию не стоит называть Второй Великой депрессией. "Есть некоторые очень фундаментальные различия. Во-первых, причина - у нас была очень здоровая экономика два месяца назад. Это внешнее событие, по сути это стихийное бедствие. <...> В 1920-х годах, <...> когда случился крах и все такое, финансовая система провалилась. Здесь наша финансовая система сильна и способна выдержать это", - сказал он. "Это будет очень резкий спад, но этот спад должен быть гораздо более коротким чем то, что у вас ассоциируется с 1930-ми годами", - убежден Пауэлл.

Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится. "Я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев вы увидите, как начнется восстановление - по мере того, как компании вновь открываются и люди возвращаются к работе. Нам важно избежать второй волны вируса в этот период времени. Если нам это удастся, экономика сможет продолжить восстанавливаться. Мы увидим, как ВВП возвращается к росту после очень низких показателей в этом квартале. Мы увидим, как снизится безработица", - отметил Пауэлл.

На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных газетой "Вашингтон пост" экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.