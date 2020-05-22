Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Компенсация по защищенным депозитам в ОАО AGBank и ОАО NBC Bank будет выплачиваться в безналичном порядке.

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение Фонда страхования вкладов, компенсация по защищенным депозитам будет возвращена в два этапа во избежание очередей и для систематической выплаты компенсаций и обеспечения удовлетворенности граждан.

По данным Фонда, выдача компенсаций по вкладам в AGBank и NBC Bank до 30 тысяч манатов включительно в манатном эквиваленте будут производиться с 16 июня 2020 года, в то время как компенсация по вкладам свыше 30 тысяч манатов в манатном эквиваленте - с 15 июля 2020 года.

В соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджана «О страховании вкладов» Фонд страхования вкладов принимает заявления от вкладчиков в течение одного года с даты первой публикации уведомления о возмещении. В соответствии с Законом, датой страхового случая в упомянутых банках является 28 апреля 2020 года. Депозиты также будут возмещены в соответствии с законом.

О процессе возврата вкладов гражданам в дальнейшем будет предоставлена ​​дополнительная информация, говорится в сообщении.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года лицензии, выданные AGBank и NBC Bank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)