Всемирная федерация туристических городов и Туркменистан обговорили развитие туризма в стране

БАКУ/Trend/ - Всемирная федерация туристических городов (WTCF) и Туркменистан обсудили приоритетные направления сотрудничества для развития национальной индустрии туризма, сообщает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан Сегодня».



Отмечается, что между руководителями и представителями администрации города Ашхабад, министерств культуры и иностранных дел и представителями WTCF была проведена встреча.



Отмечается, что Ашхабад стал членом Всемирной федерации туристических городов в начале мая 2020 года. Так, вступление в эту организацию позволит продвигать туристические возможности страны.



Отметим, что WTCF была образована в 2012 году известными туристическими городами и организациями мира. Она является первой международной туристической организацией в мире, созданной на основе городов. В настоящее время превратилась в авторитетную международную туристическую организацию.



Официальными языками организации являются китайский и английский.

Руководствуясь целью улучшения городской жизни через развитие туризма, WTCF предоставляет своим членам услуги, охватывающие всю туристическую промышленную цепочку. Она направлена на содействие, обмен и сотрудничество между участниками. Обмен опытом развития туристических городов, продвижение туристических продуктов и ресурсов, а также содействие развитию и процветанию мировой индустрии туризма также являются целями этой организации.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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