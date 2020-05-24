АБР обнародовал планируемую сумму кредитных средств для Азербайджана на 2020-2022 годы

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития огласил планируемый объем средств на выделение в рамках бизнес-плана по Стратегии странового партнертсва на 2020-2023 годы.

Как сообщили Trend в АБР, Банк выделил на 2020 год для Азербайджана кредитные средства в размере 239 миллионов манатов, а совокупный объем средств рассчитанных на выделение в период с 2020-2022 годы составляет около 295 миллионов долларов, напрямую предусмотренных в бизнес-плане.

В структуре плана по Азербайджану, 89,8 процента средств в объеме 265 миллионов долларов направлены на повышение эффективности государственного сектора, а оставшиеся 10,1 процента в объеме 30 миллионов долларов - на поддержку развития частного сектора. В течение 2020-2022 годов АБР также планирует выделить техническую помощь (ТП) в размере 5,8 миллиона долларов США, которая будет финансироваться из внутренних источников и дополняться, по возможности, управляемыми АБР целевыми фондами и другими внешними источниками.

Бизнес-план Стратегии будет принят в сентябре с некоторым количеством новых проектов включенных в него, также будет изучен вопрос о софинансировании и финансировании из других источников, включая регулярный резерв регионального сотрудничества и интеграции. На техническую помощь в течение 2020-2022 годов АБР планирует также выделить 5,8 миллиона долларов из внутренних источников.

Окончательная сумма помощи зависит от наличия у правительства заемных средств, готовности проекта и наличия ресурсов.

Опираясь на широкий спектр своих механизмов и инструментов, АБР будет стремиться предлагать комплексные решения, включающие кредитование государственного сектора, частное финансирование, повышение кредитоспособности, техническую помощь, консультативную поддержку и софинансирование

Бизнес-план Стратегии будет принят в сентябре с некоторым количеством новых проектов включенных в него, также будет изучен вопрос о софинансировании и финансировании из других источников, включая регулярный резерв регионального сотрудничества и интеграции. АБР будет продолжать поддерживать инициативы Азербайджана в области регионального сотрудничества и интеграции.

(автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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