Туркменистан и Кыргызстан рассмотрели предложения по стимулированию предпринимательства
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
В Кашкадарье реализуется проект по производству дополнительно 61 тыс.тонн пропан-бутановой смеси в год
Посол: Нидерланды и Азербайджан изучают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики
Граждане пишут главе государства: Вы победитель на всех фронтах и мы всегда гордимся нашим Президентом-победителем