Определен банк-агент еще двух ликвидированных банков

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в соответствии с решением попечительского совета Фонда страхования вкладов в качестве банка-агента ОАО AG Bank и ОАО NBC Bank, лицензии которых на осуществление банковской деятельности Постановлением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года были аннулированы, был выбраны ОАО “Международный банк Азербайджана”.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд, компенсации по вкладам, защищенным в ОАО AG Bank и ОАО NBC Bank, будут выплачены в безналичном порядке.

Вклады будут компенсированы в соответствии с законом Азербайджана "О полном страховании вкладов".

Компенсации по вкладам, защищенным в филиальной сети ОАО ”Международный банк Азербайджана", будут возвращены в два этапа для недопущения возникновения больших очередей из вкладчиков, системной выплаты компенсаций и обеспечения удовлетворенности граждан.

По данным Фонда, выдача компенсаций по вкладам в AGBank и NBC Bank до 30 тысяч манатов включительно в манатном эквиваленте будут производиться с 16 июня 2020 года, в то время как компенсация по вкладам свыше 30 тысяч манатов в манатном эквиваленте - с 15 июля 2020 года.

В соответствии со статьей 28.3 Закона Азербайджана «О страховании вкладов» Фонд страхования вкладов принимает заявления от вкладчиков в течение одного года с даты первой публикации уведомления о возмещении. В соответствии с Законом датой страхового случая в упомянутых банках является 28 апреля 2020 года. Депозиты также будут возмещены в соответствии с законом.

При обращении в соответствующие филиалы ОАО “Международный банк Азербайджана” для получения компенсаций от вкладчиков, необходимо представить в соответствии с процедурами выплаты компенсаций договор вклада (вместе с приложениями), сберегательную книжку, другие документы, подтверждающие владение вкладом (квитанции со счета) и документ, удостоверяющий личность.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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