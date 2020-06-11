Бакинский госуниверситет присоединился к проекту Smart student Сard

БАКУ/Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) присоединился к проекту Smart student сard при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), министерства образования, международной компании MasterCard и ОАО Kapital Bank.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, присоединение было совершено в рамках реализации мероприятий, предусмотренных в “Государственной программе по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы”, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года номер 508.

Принимая во внимание текущие условия пандемии, выданные студенческие смарт-карточки будут переданы в БГУ и доставлены студентам по линии вуза.

В рамках проекта Smart student сard студентам, обучающимся в Азербайджанском государственном экономическом и Бакинском инженерном университетах, уже были предоставлены платежные функциональные студенческие карты, которые до конца текущего года планируется распространить во всех вузах страны.

С помощью студенческой смарт-карты обучающиеся в вузах получат свои стипендии, а также возможность осуществлять любые платежи внутри страны и за ее пределами. Родители, проживающие в регионах, смогут с комфортом отправлять финансовые средства своим детям. В то же время студенты также смогут использовать смарт-карты для доступа к университету, библиотеке и читальным залам.

В будущем планируется дальнейшее расширение охвата студенческих смарт-карт, их использование в общественном транспорте и других сферах услуг. Использование этих карт станет важной поддержкой для формирования нового поколения современной платежной культуры среди студентов и развития цифровой платежной экосистемы в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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