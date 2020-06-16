Ценные бумаги минфина Азербайджана вызвали значительный спрос

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 30 миллионов манатов. Срок оборота составляет 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 25 заявок в ценовом диапазоне от 83,9565 маната (при доходности в 15,08 процента) до 93,059 маната (7,49 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 91,7846 маната (девять процентов), а средневзвешенная цена – 92,2334 маната (8,47 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 36,43 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 17 июня 2020 года (T+1).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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