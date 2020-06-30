Микаил Джаббаров: Ощущается большой интерес к инвестпроектам, промышленным паркам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С конца первого квартала 2020 года мировая экономика столкнулась с новыми вызовами в виде пандемии и вытекающих из этого экономических последствий.

Об этом как сообщает во вторник Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, на фоне этих вызовов экономика Азербайджана продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на возникающие трудности.

Джаббаров отметил, что негативное влияние мирового кризиса на ключевых игроков национальной экономики минимально.

"В последние годы в стране улучшается бизнес-среда и снижается количество различных вмешательств в нее. Мы верим, что к концу года в экономике страны произойдет восстановление, и поощрение деятельности предпринимателей продолжится. Сегодня мы ощущаем большой интерес к промышленным паркам страны, интерес к инвестиционным проектам", - сказал министр.

(Автор: Самир Али. текст: Эльдар Джанашвили)