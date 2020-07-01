Азербайджан обогнал всех соседей по индексу Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 54-ю позицию по индексу Целей устойчивого развития среди 166 стран мира, согласно опубликованному ООН “Отчету об устойчивом развитии - 2020”.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы отметил, что Азербайджан находится в этом индексе в первой трети, а также является региональным лидером.

«Наша страна, заняв 54-е место, оставила позади всех соседей. В отчете Россия занимает 57, Грузия - 58, Иран - 59, Казахстан - 65, Турция - 70, Армения - 75 и Туркменистан - 114 позицию», – сказал Гасымлы.

Он отметил, что Азербайджан добился прогресса по таким целям устойчивого развития ООН, как здравоохранение, благосостояние, борьба с бедностью, питание, чистота питьевой воды, энергия, устойчивые города и общины, мир, справедливость и сильные институты. Азербайджан набрал 72,6 балла из 100 возможных в “Индексе Целей устойчивого развития”.

Для сравнения: в Восточной Европе и Центральной Азии средний показатель по “Индексу Целей устойчивого развития” составляет 70,9 балла, сказал он.

Директор ЦАЭРКА отметил, что согласно отчету, в Азербайджане не зарегистрировано бедных с ежедневным доходом менее 3,2 доллара. Коэффициент Джини, выражающий уровень экономического неравенства общества, составляет в Азербайджане 38,6 и является одним из лучших в мире.

Он также добавил, что Президент Азербайджана ранее выступил с инициативой о проведении специальной сессии ООН. Это еще раз показывает, что являющийся региональным лидером Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева играет важную роль в формировании и реализации глобальной повестки дня.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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