ЕС предоставит финансовую помощь Туркменистану

БАКУ /Trend/ -Туркменистан может воспользоваться поддержкой в рамках программы финансовой помощи Европейского союза (ЕС) на период с 2021 по 2027 год, сообщили Trend в местном представительстве ЕС.



Эта программа в настоящее время находится на стадии обсуждения.

"Программа должна предоставить ЕС возможность поддерживать и сотрудничать со всеми странами-партнерами независимо от уровня их развития", - сказал представитель ЕС.



Согласно его словам, наличие представительства ЕС в Ашхабаде, которое было открыто в июле 2019 года, помогает ЕС лучше способствовать развитию Туркменистана, в частности, в процессе реализации Целей устойчивого развития.

"Решение ЕС открыть полноценное представительство в Туркменистане, за которым последовало назначение первого постоянного посла и его главы в начале 2020 года, ознаменовало кульминацию наших нынешних отношений", - сказал представитель ЕС.



Отмечается, что модернизация туркмено-европейских отношений позволит активизировать политический, экономический и отраслевой диалог и сотрудничество.



В целом, сообщается, что двусторонние отношения между Евросоюзом и Туркменистаном регулируются временным соглашением по торговле и связанным с ней вопросам, которое вступило в силу в августе 2010 года до ратификации Европейским парламентом Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС).



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)



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