Манат вырос по отношению к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9163 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 10.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9163 -0,0157 -0,0119 -0,0119 1 российский рубль 0,024 0,0002 -0,0008 0,4645 1 турецкая лира 0,2477 0 -0,0028 -0,3229 1 австралийский доллар 1,1792 -0,0090 -0,0061 0,2369 1 аргентинский песо 0,024 0 -0,0006 0,2157 1 белорусский рубль 0,6997 0 -0,0150 0,3202 1 бразильский реал 0,3181 -0,0003 -0,0288 0,0281 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0795 1 южноафриканский ранд 0,1007 0,0002 -0,0017 -0,1685 100 южнокорейских вон 0,1413 0,0734 -0,0013 -0,0430 1 чешская крона 0,0718 -0,0007 -0,0008 -0,3130 100 чилийских песо 0,2157 -0,0007 -0,0051 0,0379 1 китайский юань 0,2427 -0,0007 0,0024 0,5317 1 датская крона 0,2573 -0,0021 -0,0014 -1,9469 1 грузинский лари 0,5542 -0,0018 -0,0015 0,0105 1 гонконгский доллар 0,2193 -0,0001 -0,0001 2,1355 1 индийская рупия 0,0226 -0,0001 0,0001 -0,1731 1 британский фунт стерлингов 2,1395 -0,0077 -0,0267 -1,7845 100 индонезийских рупий 0,0118 0 -0,0003 -0,3100 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,5360 1 шведская крона 0,1836 -0,0021 -0,0013 -5,0359 1 швейцарский франк 1,8053 -0,0097 0,0168 1,2450 1 израильский шекель 0,4924 -0,0005 -0,0012 5,5016 1 канадский доллар 1,2493 -0,0096 -0,0200 -0,1089 1 кувейтский динар 5,5245 0,0021 -0,0038 -0,3768 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0002 0,0339 1 киргизский сом 0,0217 0,0001 -0,0012 0,2996 100 ливанских фунтов 0,112 -0,0010 -0,0010 -0,0304 1 малайзийский ринггит 0,3983 -0,0004 -0,0002 -0,0845 1 мексиканский песо 0,0747 -0,0003 -0,0034 0,0895 1 молдавская лея 0,0992 0,0005 0,0005 -0,2550 1 египетский фунт 0,1063 0,0001 0,0012 -0,0081 1 норвежская крона 0,1788 -0,0030 -0,0049 -0,7972 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0081 1 польский злотый 0,4284 -0,0032 -0,0054 -0,7972 1 сингапурский доллар 1,2196 -0,0034 -0,0060 -1,1238 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0002 0,2027 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3472 0,0029 0,0038 2,0967 1 тайваньский доллар 0,0576 -0,0002 0,0003 0,0003 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0004 -0,0004 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0631 -0,0001 -0,0010 -0,0010 100 японских иен 1,5895 0,0048 0,0088 0,0088 1 новозеландский доллар 1,1139 -0,0056 0,0037 0,0037

(Автор: Фидан Бабаева.)

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