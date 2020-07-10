Манат вырос по отношению к евро

Финансы 10 июля 2020 10:02 (UTC+04:00)
Манат вырос по отношению к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9163 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

10.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9163

-0,0157

-0,0119

-0,0119

1 российский рубль

0,024

0,0002

-0,0008

0,4645

1 турецкая лира

0,2477

0

-0,0028

-0,3229

1 австралийский доллар

1,1792

-0,0090

-0,0061

0,2369

1 аргентинский песо

0,024

0

-0,0006

0,2157

1 белорусский рубль

0,6997

0

-0,0150

0,3202

1 бразильский реал

0,3181

-0,0003

-0,0288

0,0281

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

-0,0795

1 южноафриканский ранд

0,1007

0,0002

-0,0017

-0,1685

100 южнокорейских вон

0,1413

0,0734

-0,0013

-0,0430

1 чешская крона

0,0718

-0,0007

-0,0008

-0,3130

100 чилийских песо

0,2157

-0,0007

-0,0051

0,0379

1 китайский юань

0,2427

-0,0007

0,0024

0,5317

1 датская крона

0,2573

-0,0021

-0,0014

-1,9469

1 грузинский лари

0,5542

-0,0018

-0,0015

0,0105

1 гонконгский доллар

0,2193

-0,0001

-0,0001

2,1355

1 индийская рупия

0,0226

-0,0001

0,0001

-0,1731

1 британский фунт стерлингов

2,1395

-0,0077

-0,0267

-1,7845

100 индонезийских рупий

0,0118

0

-0,0003

-0,3100

100 иранских риалов

0,004

0

0

0,5360

1 шведская крона

0,1836

-0,0021

-0,0013

-5,0359

1 швейцарский франк

1,8053

-0,0097

0,0168

1,2450

1 израильский шекель

0,4924

-0,0005

-0,0012

5,5016

1 канадский доллар

1,2493

-0,0096

-0,0200

-0,1089

1 кувейтский динар

5,5245

0,0021

-0,0038

-0,3768

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,0002

0,0339

1 киргизский сом

0,0217

0,0001

-0,0012

0,2996

100 ливанских фунтов

0,112

-0,0010

-0,0010

-0,0304

1 малайзийский ринггит

0,3983

-0,0004

-0,0002

-0,0845

1 мексиканский песо

0,0747

-0,0003

-0,0034

0,0895

1 молдавская лея

0,0992

0,0005

0,0005

-0,2550

1 египетский фунт

0,1063

0,0001

0,0012

-0,0081

1 норвежская крона

0,1788

-0,0030

-0,0049

-0,7972

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0081

1 польский злотый

0,4284

-0,0032

-0,0054

-0,7972

1 сингапурский доллар

1,2196

-0,0034

-0,0060

-1,1238

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0002

0,2027

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3472

0,0029

0,0038

2,0967

1 тайваньский доллар

0,0576

-0,0002

0,0003

0,0003

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0004

-0,0004

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0631

-0,0001

-0,0010

-0,0010

100 японских иен

1,5895

0,0048

0,0088

0,0088

1 новозеландский доллар

1,1139

-0,0056

0,0037

0,0037

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министерство энергетики Туркменистана объявляет тендер на поставку алюминиевой катанки
Министерство энергетики Туркменистана объявляет тендер на поставку алюминиевой катанки
МБА объявляет тендер на закупку оборудования
МБА объявляет тендер на закупку оборудования
ООО &quot;Бакинская телефонная связь&quot; закупит три тысячи LTE модемов
ООО "Бакинская телефонная связь" закупит три тысячи LTE модемов
Loading Bars
Лента новостей
Минздрав Азербайджана классифицировал инфицированных вирусом COVID-19 Общество 10:41
«Узбекинвест» преобразовалась в акционерное общество Узбекистан 10:39
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:36
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 10:35
В Азербайджане увеличилось производство альтернативной энергии Энергетика 10:27
Больше остальных место работы сменили учителя Баку Общество 10:22
ЕБРР и Банк Грузии поддержат бизнес в период кризиса, вызванного COVID-19 Грузия 10:18
В Азербайджане стартовал конкурс по приему на работу учителей Общество 10:11
В Узбекистане утвердили Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках в 2020-2024 годах Узбекистан 10:10
ВС Армении 69 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:05
В Баку вновь установлены полицейские посты Общество 10:05
Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска Политика 10:04
Манат вырос по отношению к евро Финансы 10:02
Сингапур наращивает экспорт продукции в Азербайджан Бизнес 09:46
Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 09:41
Нефть дешевеет на опасениях по замедлению восстановления спроса Энергетика 09:34
Нахчыванское предприятие будет экспортировать макаронные изделия в Грузию и Ирак Бизнес 09:30
Азербайджанская строительная компания завершает строительство жилого комплекса Строительство 09:22
В Азербайджане пройдут приемные экзамены в городах и районах, где ужесточенный карантинный режим не применяется Общество 09:19
Субсидии от государства получат заводы Грузии на закупки винограда Грузия 09:19
Власти Калифорнии открыли антимонопольное расследование в отношении Google В мире 08:56
Тропический шторм "Фэй" образовался у атлантического побережья США США 08:35
В Азербайджане совершенствуется система международных автоперевозок Транспорт 08:33
В КНДР заявили о невозможности в настоящее время осуществить денуклеаризацию Другие страны 08:08
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США США 07:54
ВОЗ благодарна Турции за солидарность в борьбе с пандемией В мире 07:40
Иран добьётся эффективного лечения пациентов с коронавирусом Иран 07:24
1726 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:02
В Грузии будут строже наказывать за нанесение ущерба природе Грузия 06:05
В Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки Другие страны 05:41
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент Другие страны 05:12
Макрон выступил за реконструкцию Нотр-Дама в изначальном виде В мире 04:10
И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом Другие страны 03:40
Звуки взрывов слышны к западу от Тегерана Иран 03:07
Власти США одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35 на $23 млрд США 03:03
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом Россия 02:20
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд Спорт 02:01
У берегов Турции спасли около 30 мигрантов Турция 01:56
Правительство Марокко постановило продлить режим санитарного ЧП до 10 августа Арабские страны 01:30
ЕС, Швеция и Австрия объявили о поддержке сектора горного туризма в Грузии Грузия 00:46
В бюджете Кыргызстана на 2020 год на сферу здравоохранения предусмотрено 6,6 млрд сомов Кыргызстан 00:33
У здания парламента Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста Европа 00:24
Италия запретила въезд из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией Европа 00:12
В мире за сутки выявили почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 9 июля 23:34
AZAL выполнил чартерный рейс из Киева (ФОТО) Общество 9 июля 23:22
Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство Экономика 9 июля 23:17
В работе TikTok произошел сбой В мире 9 июля 22:58
Мэр Сеула найден мертвым Другие страны 9 июля 22:31
Минздрав РФ планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией Общество 9 июля 22:06
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 июля 21:57
Матчи 1/8 финала футбольных еврокубков сезона-2019/20 пройдут без зрителей Спорт 9 июля 21:44
Состоялась первая онлайн-встреча Рабочей группы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией COVID-19 Политика 9 июля 21:29
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 190 тысяч Турция 9 июля 21:22
США ввели санкции против четырех граждан и одной организации КНР США 9 июля 21:09
Азербайджан становится ближе к достижению целей четвертой промышленной революции Экономика 9 июля 21:08
Завершается строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Белого города в Баку Строительство 9 июля 20:53
Озеро Беюк Шор очищено от сточных вод на 50% (ВИДЕО) Общество 9 июля 20:19
Нахчыванское предприятие наращивает экспортные поставки за рубеж Бизнес 9 июля 20:00
Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО) Стиль 9 июля 19:43
В Азербайджане выявлено 548 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 491, скончались 10 человек - Оперативный штаб Общество 9 июля 19:33
В Азербайджане социальными мерами охвачено 48% населения - министр (ФОТО) Экономика 9 июля 19:02
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 9 июля 18:50
Ударим цитатами Остапа Бендера по карантинному настроению азербайджанских музыкантов (ВИДЕО) Звёздный мир 9 июля 18:40
Началась очистка озера Беюк Шор Общество 9 июля 18:39
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование турецкому коллеге Политика 9 июля 18:22
Гянджинский приборостроительный завод наладил производство новой продукции Бизнес 9 июля 18:21
США пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене США 9 июля 18:20
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 9 июля 18:13
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 9 июля 18:08
Посольство Ирана: Тегеран никогда не оставлял вопросы украинской стороны без ответа Политика 9 июля 18:08
Правительство Грузии продолжит возвращать соотечественников на родину Грузия 9 июля 18:03
В Туркменистане объявлен аукцион по продаже госсобственности Финансы 9 июля 18:01
Боррель: ЕС более не может полагаться только на "мягкую силу" в мировой политике Европа 9 июля 17:58
Поступления в SOFAZ за 18 лет составили порядка $160 миллиардов Финансы 9 июля 17:51
МИД России: Убеждены, что сессия ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе Политика 9 июля 17:50
В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения коронавирусом - E-Təbib Общество 9 июля 17:44
Полиция Южной Кореи опровергла сообщения о смерти мэра Сеула (Обновлено) Другие страны 9 июля 17:40
В Туркменистане модернизируют деятельность железнодорожной компании Транспорт 9 июля 17:37
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра Общество 9 июля 17:34
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 17:32
ПРООН передала таможенникам Азербайджана 10 автомобилей (ФОТО) Бизнес 9 июля 17:29
ГЭЦ Азербайджана обратился к бакалаврам, поступившим в магистратуру Общество 9 июля 17:26
Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина Другие страны 9 июля 17:14
В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса Другие страны 9 июля 17:12
В Казахстане необходимо ввести двухнедельный карантин - аким Нур-Султана Казахстан 9 июля 17:08
Министерство энергетики Туркменистана объявляет тендер на поставку алюминиевой катанки Тендеры 9 июля 17:07
В части испанской Каталонии ввели карантин из-за резкого роста случаев COVID-19 Европа 9 июля 17:05
Почему Узбекистан возвращается в режим жесткого карантина? Узбекистан 9 июля 17:02
SOCAR назвала объем перевозок через порт Кулеви Энергетика 9 июля 16:58
Премьер Эстонии объявил об ослаблении ограничений на публичные мероприятия с 15 июля Европа 9 июля 16:55
В период пандемии Азербайджан незначительно сократил импорт стали из Турции Турция 9 июля 16:51
В Токио из-за коронавируса подготовили проект дополнительного бюджета в размере $2,8 млрд Другие страны 9 июля 16:46
В Марокко режим чрезвычайного санитарного положения продлили до 10 августа Арабские страны 9 июля 16:44
Состоялось открытие онлайн-школы заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой Культура 9 июля 16:41
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной больницы Евлахского района Общество 9 июля 16:38
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 84 объектах (ФОТО) Общество 9 июля 16:38
PWC: Активы SOFAZ в прошлом году составили более 74 млрд манатов Финансы 9 июля 16:35
Роман-буриме с участием Ильгара Сафата претендует на премию России "Ревизор" Культура 9 июля 16:23
SOFAZ завершил 2019 год с прибылью Энергетика 9 июля 16:20
Азербайджан может импортировать продукты из мяса птицы из Дагестана Бизнес 9 июля 16:18
Все новости