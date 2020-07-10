Манат вырос по отношению к евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9163 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют
|
10.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9163
|
-0,0157
|
-0,0119
|
-0,0119
|
1 российский рубль
|
0,024
|
0,0002
|
-0,0008
|
0,4645
|
1 турецкая лира
|
0,2477
|
0
|
-0,0028
|
-0,3229
|
1 австралийский доллар
|
1,1792
|
-0,0090
|
-0,0061
|
0,2369
|
1 аргентинский песо
|
0,024
|
0
|
-0,0006
|
0,2157
|
1 белорусский рубль
|
0,6997
|
0
|
-0,0150
|
0,3202
|
1 бразильский реал
|
0,3181
|
-0,0003
|
-0,0288
|
0,0281
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0795
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1007
|
0,0002
|
-0,0017
|
-0,1685
|
100 южнокорейских вон
|
0,1413
|
0,0734
|
-0,0013
|
-0,0430
|
1 чешская крона
|
0,0718
|
-0,0007
|
-0,0008
|
-0,3130
|
100 чилийских песо
|
0,2157
|
-0,0007
|
-0,0051
|
0,0379
|
1 китайский юань
|
0,2427
|
-0,0007
|
0,0024
|
0,5317
|
1 датская крона
|
0,2573
|
-0,0021
|
-0,0014
|
-1,9469
|
1 грузинский лари
|
0,5542
|
-0,0018
|
-0,0015
|
0,0105
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0001
|
2,1355
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,1731
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1395
|
-0,0077
|
-0,0267
|
-1,7845
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0
|
-0,0003
|
-0,3100
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,5360
|
1 шведская крона
|
0,1836
|
-0,0021
|
-0,0013
|
-5,0359
|
1 швейцарский франк
|
1,8053
|
-0,0097
|
0,0168
|
1,2450
|
1 израильский шекель
|
0,4924
|
-0,0005
|
-0,0012
|
5,5016
|
1 канадский доллар
|
1,2493
|
-0,0096
|
-0,0200
|
-0,1089
|
1 кувейтский динар
|
5,5245
|
0,0021
|
-0,0038
|
-0,3768
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0002
|
0,0339
|
1 киргизский сом
|
0,0217
|
0,0001
|
-0,0012
|
0,2996
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
-0,0010
|
-0,0010
|
-0,0304
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3983
|
-0,0004
|
-0,0002
|
-0,0845
|
1 мексиканский песо
|
0,0747
|
-0,0003
|
-0,0034
|
0,0895
|
1 молдавская лея
|
0,0992
|
0,0005
|
0,0005
|
-0,2550
|
1 египетский фунт
|
0,1063
|
0,0001
|
0,0012
|
-0,0081
|
1 норвежская крона
|
0,1788
|
-0,0030
|
-0,0049
|
-0,7972
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0081
|
1 польский злотый
|
0,4284
|
-0,0032
|
-0,0054
|
-0,7972
|
1 сингапурский доллар
|
1,2196
|
-0,0034
|
-0,0060
|
-1,1238
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0002
|
0,2027
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3472
|
0,0029
|
0,0038
|
2,0967
|
1 тайваньский доллар
|
0,0576
|
-0,0002
|
0,0003
|
0,0003
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0004
|
-0,0004
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0631
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0010
|
100 японских иен
|
1,5895
|
0,0048
|
0,0088
|
0,0088
|
1 новозеландский доллар
|
1,1139
|
-0,0056
|
0,0037
|
0,0037
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva