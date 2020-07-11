В США проверяют сделку по покупке компаниями КНР фирмы, получившей заказ Пентагона

Комитет по иностранным инвестициям США проводит проверки в связи с покупкой китайскими компаниями американской фармацевтической фирмы Ritedose, которая заключила контракт с Пентагоном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Ritedose, головной офис которой находится в штате Южная Каролина, была в 2017 году приобретена примерно за $605 млн инвестиционным фондом AGIC Capital и фармацевтической компанией Humanwell Healthcare. Они базируются в Китае. Американские регулирующие органы ранее не давали оценок относительно того, наносит ли данная транзакция ущерб национальной безопасности США.

В публикации отмечается, что примерно через месяц после указанной сделки Пентагон заключил с Ritedose контракт, согласно которому она в течение 5 лет должна осуществлять поставки фармацевтической продукции. Как пояснил представитель оборонного ведомства журналистам издания, в Пентагоне исходили из того, что данная продукция будет произведена в США. В свете начатой комитетом проверки данный контракт пересматривают, уточнили в оборонном ведомстве.

По сведениям издания, Комитет по иностранным инвестициям США заинтересовался сделкой после того, как поступила информация о том, что Пентагон обсуждает с Ritedose возможность заказа на разработку медицинского инструмента, с помощью которого человеку в перспективе можно будет вводить вакцину от нового коронавируса. Представители Ritedose заявили журналистам, что не знают о начале проверки.

Межведомственный Комитет по иностранным инвестициям США рассматривает сделки, которые могут привести к передаче под контроль иностранцев важных с точки зрения американской национальной безопасности активов, объектов инфраструктуры.